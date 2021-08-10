Nazilli Belediyespor'da 3 yolcu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig'de sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Nazilli Belediyespor, 3 isimden kulüp bulmalarını istedi.
Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Kadir Kar'ın raporu doğrultusunda performansları yetersiz bulunan Kaan Akman, Oğuzhan Yıldırım ve Burak Evren'i kamp kadrosundan çıkarttı. Genç oyuncuların kiralık gönderilmesi bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2021-08-10 14:39:13
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