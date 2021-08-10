Başkan Çerçioğlu, ateş savaşçılarını ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın ve Marmaris’teki orman yangınlarında kahramanca mücadele eden Büyükşehir itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin, Aydın ve Marmaris’te çıkan orman yangınlarında gösterdiği üstün çaba, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Özellikle görevlerini tamamlayıp Marmaris’ten dönerken gösterilen sevgi seli ve alkışlar hafızalarda yer edindi.

Yangınlar devam ederken bu sürecin dayanışma ve yardımlaşma ile aşılacağına dikkat çekerek Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerini komşu illerde görevlendiren, Aydın’daki yangınları bizzat olay yerinde takip eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gösterilen üstün çaba için İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti.

“Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bilgisi, cesareti ve hızıyla Türkiye’nin önde gelen itfaiye ekipleri arasında yerini almaktadır”

İtfaiye ekiplerinin kahramanca mücadele ettiği belirten Başkan Çerçioğlu, “Orman yangınları ile mücadele ettiğimiz bu süreci birlik ve dayanışma içinde aşıyoruz. Marmaris’teki yangında ekiplerimiz gösterdikleri büyük özveri ile halkın da takdirini kazandı. Hepsini tebrik ediyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bilgisi, cesareti ve hızıyla Türkiye’nin önde gelen itfaiye ekipleri arasında yerini almaktadır. Bu konuda emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aydın’da süren yangınlara çok kısa sürelerde hızlıca müdahale ederek yangınların büyümesini bu deneyimli ekibimizle engelliyoruz. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Bu orman yangınlarında tüm kurumlar elbirliği ile koordineli bir şekilde çalışma yapmıştır. Tüm birimlere tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

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