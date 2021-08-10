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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATM'den para çeken vatandaşa otomobil çarptı

İHA

ATM'den para çeken vatandaşa otomobil çarptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada, otomobil ATM’den para çeken vatandaşa çarptı.
Kaza, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Z.B. idaresindeki 09 ABC 65 plakalı otomobil ile U.C. idaresindeki 09 SH 106 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Z.B. idaresindeki araç yol kenarına savrulurken, o esnada ATM’den para çeken A.Ü.’ye çarptı. Meydana gelen kazada bir anda ne olduğunu anlamayan A.Ü. yaralandı. Kazayı gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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