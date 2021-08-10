Azılı hırsız Didim'de yakalandı

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Aydın’ın Didim ilçesinde motosiklet ve buzdolabı çalan azılı hırsızı polis ekipleri yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli mahallerden motosiklet, buzdolabı ve giyim eşyası çaldığı tespit edilen B.B. polis tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. B.B., alınan ifadesinde suçlamaları kabul ederken, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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