Başkan Ömer Günel’den Davutlar’a değişim müjdesi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi’nin tüm alt ve üst yapısının yenileneceği müjdesini verdi. 190 bin metrekarelik alanı kapsayacak olan yenileme çalışmaları ile Davutlar Mahallesi’nin alt ve üst yapı sorunlarının bütünüyle giderileceğini ifade eden Başkan Ömer Günel “Seçim sürecinde verdiğimiz sözlerin fazlasını yerine getireceğiz” dedi.



Başkan Ömer Günel, Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı, Kemal Arıkan Caddesi ve turistik çarşılarda tamamlanan, İkiçeşmelik Mahallesi’nde ise devam etmekte olan yenileme çalışmalarının yeni adresinin Davutlar Mahallesi olacağını söyledi. Mobil Hizmet Aracı ile yaptığı mahalle ziyaretleri kapsamında Davutlar’ı ziyaret eden Başkan Ömer Günel, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Fen İşleri Müdürlüğü'nün Davutlar Mahallesi'ndeki şantiyesini de ziyaret eden Başkan Ömer Günel, burada önemli açıklamalarda bulundu. “Bu kış Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği içerisinde Davutlar’ın tüm alt ve üst yapısını yenileyeceğiz” diyen Başkan Ömer Günel, toplam 190 bin metrekarelik alanda yürütülecek olan yenileme çalışmalarının 40 bin metrekarelik etabının başladığını kaydetti.



Başkan Günel açıklamasında, “Bildiğiniz gibi Aydın Büyükşehir Belediyemiz geçtiğimiz yıl 65 milyon TL’lik bir yatırımla Davutlar TM3 terfi merkezinin yapımını tamamlayarak kullanıma açtı. Terfi merkezine bağlı kanalizasyon altyapı hatları da tamamlandı. Çalışmanın ilk etabında döşenen 154 kilometrelik kanalizasyon hattı ile Kuşadası sınırından Davutlar’ın merkezinde bulunan Cengiz Topel Caddesi'ne kadar olan bölgenin kanalizasyon sorunu çözülmüştü. Şu anda ASKİ tarafından DavutlarGüzelçamlı Kanalizasyon Hattı'nın 2. etap çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Çalışma ile toplam 30 bin 585 metre kanalizasyon hattı döşenmiş olacak. İkinci etabın da tamamlanmasıyla DavutlarGüzelçamlı bölgesinin en önemli sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşacak” dedi.



Başkan Ömer Günel Davutlar Mahallesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ASKİ ekiplerinin içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme işlemini tamamlamasının ardından AYDEM ile iletişim şirketinin elektrik ve internet alt yapılarını yenileyeceğini belirtti. Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak yağmur suyu hatlarını döşedikten sonra yol yapım çalışması gerçekleştireceğiz. Alt ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte bölge sakinlerine verdiğimiz taziye evi sözünü de tutacağız. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile uyumumuzu bu yıl Davutlar’da ortaya koyacak ve seçim sürecinde verdiğimiz sözlerin fazlasını yerine getirmiş olacağız. Davutlar sakinleri belediye hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanacak” dedi.

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