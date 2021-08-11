Nazilli Ketendere’de yol çalışmaları devam ediyor

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Nazilli Belediyesi ekipleri Ketendere Mahallesi’nde yol açma, parke taşı döşeme ve bağlantı yolu yenileme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 350 metre uzunluğundaki toprak yolda düzenleme çalışması yapan ekipler, kış aylarında bahçelerine gitmekte zorlanan vatandaşlar için bağlantı yollarında parke taşı döşemesi gerçekleştirdi.

Çalışmaları yakından takip eden Ketendere Mahalle Muhtarı Ünal Güngör; “Geçtiğimiz yıl yolumuz yapılmıştı. Bugün de yaklaşık 170 metre uzunluğundaki köyümüzün girişinden başlayan ve bahçe yollarımıza giden alanda parke taşı döşemesi yapıldı. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlçe genelinde yol çalışmalarının devam edeceğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, saha ekiplerinin incelemeleri ve ihtiyaç ivediliği gözetilerek kentin dört bir yanına hizmet götürüleceğini vurguladı.

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