Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3 gün önce karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, 8 Ağustos tarihinde gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. kontrolündeki 07 AKT 904 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen Serkan Göçan'a çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada ağır yaralanan Göçan, ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne ardından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 29 yaşındaki Serkan Göçan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü B.B.'nin aşırı alkollü olduğu öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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