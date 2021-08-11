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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Ticaret Borsası, sezonun ilk kuru incirini teslim aldı

İHA

Aydın Ticaret Borsası, sezonun ilk kuru incirini teslim aldı

Aydın’da 20212022 sezonun ilk kuru inciri üreticiler tarafından kilosu 250 TL’den Aydın Ticaret Borsası’na teslim edildi.
20212022 yılının ilk kuru incir alımı töreni Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlendi. Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte düzenlenen ilk alım törenine Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar, Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Adem Türkmen, Mehmet Ali Avcu, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın, Ali Çevik, Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Gökhan Maraş, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Atay ve üreticiler katılım sağladı. Sezonun ilk kuru inciri, sembolik olarak Aydın Ticaret Borsası tarafından kilosu 250 TL’den satın alındı.
2021 sezonunun ilk kuru incir alım törenine dair açıklamada bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Ülkemiz ve Aydın ekonomisi için incir oldukça önemli bir üründür. Dünya incir ihtiyacının yüzde 60’ını Türkiye, ülkemizin yüzde 80’ini de Aydın karşılıyor. Bu bakımdan Aydın incir üretiminde önemli bir konumda bulunuyor. İncir üretiminde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah üreticimizin de alın terinin karşılığını alacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.
Ülkemiz, dünya taze incir üretimi ile kuru incir üretiminin yarısından fazlasının karşılandığı Aydın’ın en önemli ihracat ürünü olan incirde hasat sezonunun başladığını dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kuru incir sezonunun üretici, tüccar ve ihracatçı için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. Çondur, “ Aydın sadece ülkemizin değil dünyanın da en büyük incir üreticisidir. Bundan dolayı da incir, ilimiz ticaretine yön veren bir ürün haline gelmiştir. İncir işletmelerinin de Aydın’da olmasından dolayı kuru incir ticareti ve işlenmesi noktasında da ülkemizde ve dünyada şuanda lider konumdayız ”dedi.
Çondur, “Kaliteli üretim ile tüketime karşılık verme çabasındayız”
Kuru İncir rekoltesi hakkında açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “ Geçtiğimiz sene 78 bin 800 ton toplam tescil edilen incir üretimi ile sezonu tamamlamıştık. Bunun yaklaşık 47 bin ton civarı ihracata gitti. Pandemi döneminde sağlıklı beslenme açısından da incir tüketimi ülkemizde artış gösterdi Biz de kaliteli üretim ile bu tüketime karşılık verme çabasındayız. Ancak takdir ettiğiniz gibi özellikle geçen hafta ülkemizde meydana gelen ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık artışı nedeniyle ürün kalitesinde bir miktar azalma beklenmektedir. Bakanlık ile birlikte 9 Ağustos 2021 tarihinde rekolte tespit çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. 13 Ağustos 2021 Cuma günü İzmir ve Aydın olarak iki vilayette sonuçlanacak ve rekolte sonuçları bakanlığımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.
Aydın’da ilk alım olarak kilosu 250 TL’den sembolik olarak Aydın Ticaret Borsası tarafından teslim alındığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur,“Bizim temennimiz öncelikle üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon olsun. En büyük temennimiz de kuraklıktan dolayı ağaçlarımız zarar görmesin. Çünkü mahsul bu seneye mahsus ancak ağaç yıllara sari bir ziraattır. O yüzden umarız bu yılı kayıpsız bir şekilde atlatırız” dedi.
Sezonun ilk kuru incirlerini Aydın Ticaret Borsası’na teslim eden Kuyucak’tan Saffet Selek, Nazilli’den Önder Dilekli, Köşk’ten Halit Bilgen ve Yahya Bayraklı, Germencik’ten Mithat Akkaya ve Ruhi Doğan, incirde bu yıl kalitenin yüksek olduğunu belirterek iyi bir sezon beklediklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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