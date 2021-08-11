Kuşadası zabıtasından dilencilere geçit yok

Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere ve usulsüz şekilde seyyar satıcılık yapanlara göz açtırmayan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca kestikleri cezalar ile el koydukları ürünleri açıkladı. Tatil boyunca 62 dilenci ile 18 seyyar satıcıya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre 16 bin 320 Türk Lirası para cezası kesildiği belirtildi.



Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1625 Temmuz arasını kapsayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde dilencilik ve yasa dışı seyyar satıcılık yapan kişilere yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı. Kent nüfusunun 1 milyonu aştığı 9 günlük tatil sürecinde el koydukları yasa dışı satışı yapılmak istenen ürünler Erkan Yücel Sahnesi’nde sergilendi. Ekiplerin bu kapsamda 62 dilenci ile 18 seyyar parfümcüye 5326 sayılı kabahatler kanuna göre işlem yaptığı belirtildi. Ayrıca tatil sürecinde 158 sahte parfüm ile 1000’in üzerinde kâğıt mendile el konuydu. Dilencilik faaliyetlerinde kullanılan 25 baskül ve 32 müzik aletine de el konularak Zabıta Müdürlüğü deposuna getirildi.



Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, “Yaz aylarında artan nüfusa paralel olarak dilencilik ve yasadışı seyyar satıcılık faaliyetleri de artış gösteriyor. İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerden kentimize dilencilik veya seyyar satıcılık yapmak için gelen kişiler oluyor. Nüfusun 1 milyonu aştığı Kurban Bayramı tatili boyunca ekiplerimiz, vatandaşların duygularını istismar eden bu kişilere göz açtırmadı. Yakalanan her dilenciye ve usulsüz seyyar satıcılık yapan kişiye cezai işlem uygulandı. Kuşadası’nda bu tür vakaları en aza indirmek için operasyonlarımız sürecek” dedi.

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