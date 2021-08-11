Otelde patlayan şofben korkuttu

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde şofben patladı. Şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken tatilciler kısa süreli panik yaşadı.

Olay, Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelin odasından patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler şofbenin patladığını tespit etti. Can ve mal kaybı yaşanmazken otelde tatil yapan vatandaşlar kısa süreli korku ve panik yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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