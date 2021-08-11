Kaynak yaparken arazisini yaktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde evde kaynak yapan şahıs arazisinin yanmasına neden olduğunu iddia etti. Şahıs jandarma tarafından gözaltına alınırken çevre arazilere de sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.



Edinilen bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir anda evler ve zeytinliklerin bulunduğu geniş bir alanı kaplayan alevleri söndürmek için Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Nazilli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çok sayıda araç ve gereçle müdahalede bulundu. Saat 18.00 sıralarında başlayan yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak daha fazla büyümeden söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı. Yangını görerek yardıma koşan çok sayıda vatandaşın da desteği ile alevlerin yakındaki besihaneye sıçraması engellendi.



“Kaynak yaparken yangın çıktı, cezama razıyım”

Edinilen bilgiye göre, yanan arazinin sahiplerinden olan Güngör İ., yangının evde kaynak yaparken çıktığını, hatanın kendisinde olduğunu ve cezası neyse çekeceğini ifade ederek, “İçeride kaynak yapıyordum. Demir işleri almıştım. Almaz olaydım. İşi bitirdiğim sırada kesim yaparken kıvılcım yandaki kuru otlara sıçradı. O sırada yangın başladı ve yangını önleyemedim. Arazinin büyük bölümü mirasçı olarak bana aitti. Sağ olsunlar, akrabalar, köylüler, itfaiye geldi ve yangını söndürdük. Daha da büyümeden söndürdüğümüz için buna da şükür diyorum. Ceremesi neyse çekeceğiz” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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