Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık stadyum çeşmesi bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde kazı çalışmaları süren Nysa Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 1800 yıllık olduğu değerlendirilen Stadyum Çeşmesi gün yüzüne çıkarıldı.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında, Nysa Antik Kenti'nde 10 yıldan beri devam eden kazı çalışmalarında 11 tarihi yapı gün yüzüne çıkarıldı. Geçen yıl sütunlu yol bölgesinde 14 metre genişliğinde anıtsal çeşmenin bulunmasının ardından bu yıl da stadyum bölgesinde Roma dönemine ait 1800 yıllık olduğu değerlendirilen stadyum çeşmesi ortaya çıkarıldı. Tarihi stadyum çeşmesinde incelemelerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, 4 metre 80 santimetre genişliğinde 5 metre yüksekliğindeki çeşmenin, o dönem stadyuma gelen davetlilerin içme suyu ihtiyacını karşılamada kullanıldığını söyledi. Antik kentteki kazı çalışmaları stadyum bölgesinin doğu ve batı yakasında devam ediyor.

'BU YILKİ ÇALIŞMALARIMIZDA BİR SÜRPRİZ BULUNDU'

Çalışmalar hakkında bilgiler de veren Doç. Dr. Öztaner, "Sultanhisar ilçesinin hemen kuzeyinde 3 kilometre mesafedeki Nysa Antik Kenti, iki yakalı kent olarak literatüre geçmiş. Batı yaka ve bu tarafta doğu yaka olarak biliniyor. Bu iki yakalı kenti birleştiren ortada Tekkecik Dere Vadisi üzerine inşa edilmiş olan Roma mimarisinin güzel örneklerinden Nysa stadyumunun temellerini görüyoruz. Bir kısımda kentin iki yakasını birleştiren orta köprü ve hemen yanında stadyum başlıyor. Yaklaşık 250 metre güneyde üçüncü köprü mevcut. Stadyum bu her iki köprü arasında uzanıyor. Batı tarafındaki 2021 yılı kazı çalışmaları kapsamında doğu yakada da çalışmaya başladık. Roma mimari mühendisliğinin örnek gösterdiğimiz alt yapı sistemleri ve stadyumun doğu yakasındaki oturma sıralarının devamının araştırmasını yapıyoruz. Bu yılki kazı çalışmalarımızdan bir sürprizle karşılaştık. Stadyum Çeşmesi'ni kazı çalışmalarında açığa çıkardık" dedi.

2013 yılından bu yana sürdürülen sütunlu cadde kazıları kapsamında geçen yıl da anıtsal çeşme yapısı bulduklarını hatırlatan Doç. Dr. Öztaner, "Bu çeşme 14 metre genişliği ile açığa çıktı. Meclis salonu ve agoradan kuzey-güney yönünde dik gelen cadde burada sütunlu cadde ile kesişiyor. Kavşak noktasında bu çeşme yer alıyor. 2021 yılı çalışmalarında bu yapıdaki özellikle havuz bölümündeki çalışmalara da devam edeceğiz" diye konuştu.

10 YILDA 11 YAPI ORTAYA ÇIKARILDI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ise, "Nysa bizim için çok özel ve butik bir lokasyon. Özellikle son yıllarda yapı verimliliği ile öne çıkan bir kazı alanıdır. Son 10 yılda 11 yapı ortaya çıkararak taçlandırdık. Stadyum çeşmesi yapısı, şu an Nysa'da ortaya çıkardığımız 3'üncü anıtsal çeşme özelliğindedir. Sadece Roma mimarisinin butik özellikleriyle süslenmiş bu çeşmelerin bir arada sunumu bile güzel bir turizm potansiyeli vaat ediyor. Biz Nysa için kısa sürede hazırlıklarını tamamladığımız bir ören yeri projesi hazırladık. Ziyaretçi noktası, dinlenme salonu, gişe ve diğer sosyal tesisleriyle güzel bir turizm konsepti çok yakında armağan edeceğiz. Nysa'da her yıl bizi heyecanlandıran bir kazı çalışması özellikle yapı verimliliği açısından sürekli kendini zenginleştirmesi bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Sultanhisar Burhan CEYHAN

2021-08-12 10:00:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.