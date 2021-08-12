Okula dadanan hırsız yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesindeki bir ilköğretim okuluna dadanan hırsız polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Yenimahalle Atatürk İlköğretim Okulu’ndan 7 adet kalorifer peteği 2 adet klima ünitesi ve 4 adet güvenlik kamerasının çalınması olayı ile ilgili olarak olayın şüphelilerinin A.B., N.K. ve A.Ö. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslardan A.B. isimli şahıs ekiplerimizce yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.