Doktora öğrencisine TÜBİTAK’tan destek

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi alt programı 100/2000 YÖK Doktora Bursiyeri Senem Öztürk Köse’nin “Aflatoksinle Kontamine Olmuş Kuru İncirlerin Biyodegredasyon ile Geri Kazanımı” adlı doktora tez konusu, TÜBİTAK1002 121Z679 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Halil Bıyık’ın proje danışmanlığını yürüttüğü proje, ADÜBAP FEF20006 numarasıyla ADÜ’den destek alıyor.

Proje yürütücü Senem Öztürk Köse “Projenin amacı, aflatoksin içeren ve hurda incir olarak ayrılmış kuru incirlerin biyolojik parçalama yöntemleri kullanılarak imha edilmesinin önlenmesi ve bu geri dönüşümün katma değer sağlayan yeni ürünlere, gelecekte özellikle gerekli bütçeler sağlandığında alkole dönüştürerek Üniversitemizin ticari alkol ihtiyacını karşılamaktır” dedi.

Proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

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