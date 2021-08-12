Mahalle sakinlerinden, ateş savaşçılarına teşekkür Muhtar Çamoğlu’ndan itfaiyecilere moral ziyareti

Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi sakinleri, son günlerde yaşanan orman yangınlarında yoğun çaba sarf eden itfaiyecileri unutmazken, mahalle muhtarı Gurbet Çamoğlu, ateş savaşçılarına moral ziyaretinde bulundu.

Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edenlerin arasında yer alan itfaiyecileri, Efeler’de bulunan Mimar Sinan Mahallesi sakinleri unutmadı. Ateş savaşçılarının yangınlardaki fedakarlıkları dolayısıyla mahalle sakinleri adına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret eden Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, fedakarlıkları ve başarılarından dolayı itfaiyecilere teşekkür etti.

İtfaiye ekiplerine moral ve destek olabilmek adına ziyaret ettiğini ifade eden Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu; “Son günlerde gerek ilimizde gerekse diğer illerde meydana gelen orman yangınlarında büyük özveri ile canla başla mücadele eden itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz. Bu kapsamda mahallem adına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır’ı ziyaret ettim. Çıkan orman yangınlarında adeta ciğerlerimiz yanarken, alevlerin biran önce kontrol altına alınması ve söndürülmesi için fedakarca büyük çaba sarf eden tüm ekiplerimize Mimar Sinan Mahallesi olarak minnettarız. Ayaklarına taş değmesin” dedi.

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