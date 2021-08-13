Kuşadası'ndaki tiyatro oyunu ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'ndaki tiyatro oyunu ilgi gördü

İHA

Kuşadası'ndaki tiyatro oyunu ilgi gördü

Ümit Denizer’in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda usta tiyatrocular Rutkay Aziz ile Taner Barlas’ın yer aldığı “Adalet Sizsiniz” isimli oyun Kuşadalılarla buluştu. 2012 yılı Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne layık görülen tek perdelik oyun sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.
Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzun süre tiyatrodan uzak kalan sanatseverleri muhteşem oyunlarla buluşturuyor. Bu kapsamda Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenen tiyatro gösterileri de devam ediyor. Son olarak Ümit Denizer’in yazdığı, başrollerini usta tiyatrocular Rutkay Aziz ile Taner Barlas’ın üstlendiği “Adalet Sizsiniz” isimli oyuna Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Muhsin Ertuğrul’un yazılarına “Perdeci” imzasını atmasından esinlenerek hazırlanan oyunu çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar da izledi. Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın muhteşem performansı tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.
Oyun sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Öncelikle değerli sanatçılarımıza bizleri böyle güzel bir oyunla buluşturdukları için teşekkür ederiz. Ülkemiz çok zor günler geçiriyor. Büyük felaketler yaşıyoruz. Fakat biz Kuşadası Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdürüyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel’in de hepinize çok selamları var. Sizler gibi değerli sanatçıların varlığı bu zor süreci atlatmamızı kolaylaştırıyor. İyi ki varsınız, iyi ki bugün bizlerle oldunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NYSA Antik Kenti'nde bin 800 yıllık tarihi çeşme bulundu
YEREL HABERLER NYSA Antik Kenti'nde bin 800 yıllık tarihi çeşme ...
Koçarlı Belediyesi Muharrem orucu lokması verdi Koçarlı Belediyesi oruç lokmasını paylaştı
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi Muharrem orucu lokması ...
Mahalle sakinlerinden, ateş savaşçılarına teşekkür Muhtar Çamoğlu’ndan itfaiyecilere moral ziyareti
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinden, ateş savaşçılarına ...
Balıkçılar meydanında Suzan Kardeş rüzgarı esti
YEREL HABERLER Balıkçılar meydanında Suzan Kardeş rüzgarı esti
Aydın’da vaka sayıları alarm veriyor Haftalık vaka sayıları yüzde 92 arttı
YEREL HABERLER Aydın’da vaka sayıları alarm veriyor Haftalık vaka ...
Büyükşehir’den kazı çalışmalarına destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kazı çalışmalarına destek
Menteşe Belediyesi, yol çalışmalarına Kafaca’da devam ediyor
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi, yol çalışmalarına Kafaca’da devam ...
Efeler Belediyesi, tarihi yapıların bakımı sürdürüyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, tarihi yapıların bakımı sürdürüyor
Aydın Tabip Odası, aile hekimlerinin eylem kararını desteklediğini açıkladı
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası, aile hekimlerinin eylem kararını ...
3 gün önce denize girdi, bir daha haber alınamadı Didim’de kaybolan 59 yaşındaki adam için ailesi yardım bekliyor
YEREL HABERLER 3 gün önce denize girdi, bir daha haber ...
Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Yıldırım, Büyükşehir’in hizmetlerinden memnun
YEREL HABERLER Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Yıldırım, Büyükşehir’in ...
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına ...
Başkan Atay'dan yürüme engelli Yavuz'a akülü araç hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan yürüme engelli Yavuz'a akülü araç ...
Söke'de tır, trenin önüne devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Söke'de tır, trenin önüne devrildi, facianın ...
Rektör Aldemir, kadına karşı şiddet toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, kadına karşı şiddet toplantısına ...
Doktora öğrencisine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER Doktora öğrencisine TÜBİTAK’tan destek
Okula dadanan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Okula dadanan hırsız yakalandı
Tadilatta ağaçlık yangınına neden olan ev sahibi serbest
YEREL HABERLER Tadilatta ağaçlık yangınına neden olan ev sahibi ...
Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık stadyum çeşmesi bulundu
YEREL HABERLER Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık stadyum çeşmesi ...
14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Karacasu biberi de tercih edilen ürün listesinde yerini aldı
YEREL HABERLER Karacasu biberi de tercih edilen ürün listesinde ...
Nazilli Belediyesi’nden evi yanan çifte yardım
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nden evi yanan çifte yardım
İncirin kalitesini arttırmak için seferber oldular
YEREL HABERLER İncirin kalitesini arttırmak için seferber oldular
İkiçeşmelik 30 yılın ardından yeni yollarına kavuşuyor
YEREL HABERLER İkiçeşmelik 30 yılın ardından yeni yollarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.