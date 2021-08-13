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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da büyükbaş hayvan sayısı arttı

İHA

Aydın’da büyükbaş hayvan sayısı arttı

Çayır ve meraları ile hayvancılığın yoğun olduğu illerden olan Aydın’da büyükbaş hayvan sayısında artış yaşanırken, ülke genelinde 9.sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hayvansal Üretim İstatistiklerini verilerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da büyükbaş hayvan sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,7 artarak 475 bin 111 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,7 oranında artarak 474 bin 723 baş oldu. 2021 yılı Haziran ayı itibarıyla manda sayısı ise 388 baş oldu. 2021 yılı Haziran ayı itibarıyla ülke genelinde toplam sığır sayısı 18 milyon 124 bin 106 baş oldu. En çok sığır 970 bin 876 baş ile Konya olurken, Konya’yı sırasıyla 918 bin 567 baş ile Erzurum ve 793 bin 113 baş ile İzmir izledi. Sığır sayısının en düşük olduğu iller ise 13 bin 378 baş ile Kilis, 16 bin 637 baş ile Yalova ve 24 bin 71 baş ile Rize’dir. Aydın 474 bin 723 baş ile Türkiye genelinde en çok sığırın bulunduğu 9. il oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı arttı

Küçükbaş hayvan sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,5 oranında artarak 354 bin 175 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,4 oranında artarak 258 bin 433 baş oldu. 2021 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye'de toplam koyun sayısı 45 milyon 182 bin 280 olarak belirlendi. En çok koyun 3 milyon 361 bin 48 baş ile Van ilinde olduğu tespit edilirken, Van’ı sırasıyla 2 milyon 727 bin 815 baş ile Konya ve 2 milyon 268 bin 1 baş ile Şanlıurfa izledi. Koyun sayısının en düşük olduğu iller ise 4 bin 684 baş ile Bartın, 10 bin 48 baş ile Rize ve 23 bin 53 baş ile Düzce oldu. Aydın 258 bin 433 baş ile Türkiye genelinde en çok koyunun bulunduğu 51. il oldu.

Aydın 37. sırada

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan keçi sayısı ise 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,9 oranında artarak 95 bin 742 baş oldu. 2021 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye'de toplam keçi sayısı 12 milyon 235 bin 69 olarak belirlendi. En çok keçi 960 bin 353 baş ile Mersin'de olduğu tespit edilirken, Mersin’i sırasıyla 860 bin 477 baş ile Antalya ve 517 bin 804 baş ile Şırnak izledi. Keçi sayısının en düşük olduğu iller ise bin 274 baş ile Düzce, bin 512 baş ile Bartın ve 2 bin 179 baş ile Ordu oldu. Aydın 95 bin 742 baş ile Türkiye genelinde en çok keçinin bulunduğu 37. il oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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