Şarj cihazından çıkan yangın evi küle çevirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde telefon şarj cihazının patlaması sonucu çıkan çıkan yangında bir ev küle döndü.

Yangın, Yeşil Mahalle 775 sokak üzerinde bulunan bir evde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K.'ye ait evde şarj olan cep telefonunun şarj cihazının patlaması ile yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Evden alevlerin çıktığını fark eden komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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