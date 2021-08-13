Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi kırsalında çıkan yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede kontrol altına alan Aydın Büyükşehir İtfaiyesi, soğutma ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangınlarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Türkiye’nin en hızlı ikinci itfaiyesi olan Aydın Büyükşehir İtfaiyesi, yangın ihbarlarına teyakkuz halinde olan ekipleriyle hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Bir yandan orman yangınlarına karşı etkili bir mücadele veren ekipler, bir yandan da diğer yangınlara müdahale ediyor. Teyakkuz halinde olan itfaiye ekipleri bugün İmamköy Mahallesi kırsalında çıkan yangına hızla ulaşarak; 5 arasöz, 3 tanker ve 17 personeliyle müdahale ederek yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engelledi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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