KUTO her süreçte üyelerinin yanında olmaya devam ediyor

Kuşadası Ticaret Odası, pandemi sürecinde de üyelerinin sorunlarını yakından takip ederek, sorun ve çözüm önerilerini üst kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla ilgili Bakanlıklar ve kurumlara iletti.

Maddi imkanlarını da üyelerinin yararına kullanan Kuşadası Ticaret Odası, bankalara nefes kredisi için yatırdığı nakit ile düşük faizli kredi imkanları oluşturdu, üyelerinin nefes almasına yardımcı oldu.

Çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile, içinde bulunulan zorlu süreçte yapılan online toplantılarla turizm bölgelerinin sorunlarını, yiyecekiçecek, taşımacılık, eğlence sektörü, ve tüm kapalı olan işletmelerin sorunlarını pandeminin başladığı günden itibaren Ankara’ya iletti. Kuşadası Ticaret Odası’nın ve TOBB çatısı altındaki diğer Oda Borsaların da çalışmaları ve çözüm önerileriyle birlikte iletilen sorunlara yönelik; kısa çalışma ödeneği, KDV ve stopaj indirimleri, devlet borçlarında erteleme ve vadelendirme, nakdi kira desteği, gelir kaybı ve ciro kaybı destekleri, nefes kredileri, KGF destekli düşük faizli krediler, konaklama vergisi indirimi, turizm sektörüne ve farklı sektörlere yönelik ertelemeler” gibi pek çok tedbir hayata geçti.

Ülkemizde sürecin başladığı 2020 Mart ayından bugüne üyelerini her türlü duyuru, güncel gelişmeler, alınan tedbirler ve hayata geçen destek ve uygulamalardan sosyal medya sayfalarıyla haberdar eden Kuşadası Ticaret Odası; bugüne kadar 300’ün üzerinde duyuru ve bilgilendirme paylaşımının yanı sıra, süreç içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tüm üyelere yönelik internet üzerinden gerçekleşen 100’ün üzerinde eğitim ve seminer bilgilerini de paylaşarak üyelerini davet etti.

Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinde kurum olarak gerekli her türlü önlemi alarak üyelerine hizmet veren Kuşadası Ticaret Odası, görev aldığı denetimlerde de üyelerini bilgilendirdi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kurallarla ilgili asılması zorunlu afişler, stickerlar, maske ve pandemi sorumlusu yeleklerini üyelerine dağıttı.

Bünyesindeki KOSGEB temsilciliği aracılığıyla kredi ve desteklerin kullanılmasında çözüm ortağı olan Kuşadası Ticaret Odası, her yıl dağıttığı eğitim yardımlarını içinde bulunulan süreç nedeniyle tablet dağıtımı olarak gerçekleştirdi ve 75 adet klavyeli tableti ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Kuşadası Ticaret Odası, üyeleri ve Kuşadası yararına her koşulda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

