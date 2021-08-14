Nazilli özel maçlarda tutuk kaldı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında beklentinin uzağında kaldı. Afyonkarahisar kampını sürdüren siyah-beyazlı ekip, kamptaki son maçında Serik Belediyespor'a 2-0 yenilirken, oynadığı 5 karşılaşmada yalnız 1 galibiyet alabildi. Nazilli, 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-08-14 12:26:42



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