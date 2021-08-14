Kuşadası Belediyesi’nden Kültür-Sanata destek

Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 4’üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 24 Ağustos’ta başlıyor. Kuşadası Belediyesi’nin konaklama sponsorluğunu üstlendiği festival, Efes Antik Tiyatrosu’nda 3 Eylül’e kadar devam edecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenmekte olan Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali bu yıl yeniden bir süredir tadilatta olan Efes Antik Tiyatrosunun büyülü atmosferinde gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi ve Konak Best Western Hotel sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan festival, 24 Ağustos’ta Efes Antik Tiyatrosu’nda Giuseppe Verdi’nin La Traviata adlı eseriyle başlayacak. Festival, opera ve bale eserlerinin yanı sıra konser ve müzikal türlerini de sanatseverlerle buluşacak.

4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile ilgili olarak Bornova Kültür Sanat Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Aydın Uştuk, Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geleneksel festivallerden birisi haline geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıl tadilatta olması nedeniyle Çeşme’de düzenlediğimiz festivalimiz bu yıl yeniden evine döndü. 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali kapsamında 5 etkinlik gerçekleşecek. 24 Ağustos’ta Giuseppe Verdi’nin La Traviata adlı eseriyle Efes Antik Tiyatro’da başlayacak olan festivalimiz 26 Ağustos’ta Prag Ensemble konseri ile devam edecek. 28 Ağustos’ta Fransız besteci Georges Bizet’nin Carmen operasının müzikleri ile özgün bir koreografide birleştirilen Carmen Balesi Efes Antik Tiyatrosunda sahnelenecek. 1 Eylül Çarşamba saat 21.00’de, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu, Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro’da, izleyiciyi 1930’lar Amerika’sına götüren Gangster müzikaliyle İzmirli sanatseverler için sahnede olacak. 3 Eylül’de ise bu yıl kaybettiğimiz, opera dünyasının çok değerli iki tenoru; Ender Arıman ve Erol Uras anısına İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Korosu ve solistleri tarafından bir anma konseri sunulacak” dedi. Bu tip organizasyonları bir tek kurumun düzenlemesinin mümkün olmadığını ifade eden Uştuk “Katkı sunan tüm yerel yönetimlerimize ve kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, müzikle, kültür ve sanatla anılan bir kent olma arzusunda olduklarını belirterek “Bu nedenle bu tip organizasyonlara destek olmayı doğal misyonumuz olarak görüyoruz. Uluslararası Opera ve Bale Festivali çok kıymetli bir organizasyon. Bunun sürekli ve istikrarlı bir biçimde devam etmesi bölgemizin ve ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli. Kentimiz Kuşadası, deniz yoluyla gelen misafirler için Efes’e açılan kapı konumunda. Bu nedenle de Kuşadası Belediyesi olarak festivale konaklama desteği sunmamız kaçınılmazdı. Konaklamanın dışında tanıtım başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda elimizden gelen desteği sunmaya da hazırız. Selçuk’la komşu ve kardeş belediyeleriz. Bizim dünyaya açılan kapı olarak limanımız, Selçuk’un da Efes gibi bir dünya mirası var” dedi.

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