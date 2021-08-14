Çine’de trafik kazası: 5 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, AydınMuğla Karayolu Çine Bucak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan H.G. idaresindeki 48 DM 387 plakalı otomobil tali yoldan çıkan kamyona çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü H.G., eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.