Kopmak üzere olan bayrak, yenisi ile değiştirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde şehit evi önünde kopmak üzere olan Türk Bayrağı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatı ile yenisi ile değiştirildi.

2015 Yılında Iğdır’da şehit düşen 12’i polis memurundan biri olan Fehmi Şahin’in, ailesinin yaşadığı evinin önünde asılı olan Türk Bayrağının kopmak üzere olduğu bilgisini alan Başkan Özcan, konuyla ilgili personeli arayarak gereken müdahalenin yapılması talimatını verdi. Hürriyet Caddesi üzerinde kopmak üzere olan bayrak personel tarafından alınarak yenisiyle değiştirildi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a bayrağın kopmak üzere olduğu bilgisini veren sosyal medya grubu, Nazilli Belediyesi personelinin müdahalesi ile yenilenen bayrağı fotoğraflayarak bu seferde teşekkür mesajı yayımladı. Nazilli'nin dört bir yanı ve tüm mahallelerinin semalarını ay yıldızlı şanlı bayrakla süslemeye devam eden, Başkan Özcan ile Nazilli Belediyesi ekipleri verdikleri hizmet ve Bayrak hassasiyeti konusunda tam not aldı.

Duyarlı vatandaşlara bir kez daha teşekkürlerini ileten Başkan Özcan; "Nazillimiz'de yaşanan yapılması ve giderilmesi gereken hususlarda gerek bizzat gerek sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, taleplerini ve isteklerini ivedilikle yerine getirmek için var gücümüzle, mesai kavramı olmadan gidermeye çalışıyoruz. 2015 yılında Iğdır'da şehitlik mertebesine ulaşan Polis Memurumuz Fehmi Şahin'e cenabı Allah'dan rahmet diliyorum. Evinin önünde asılı bayrağın kopmak üzere olduğunu fark ederek sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bazen bizimde gözümüzden kaçırdığımız önemli noktalar olabiliyor. Bu manada her zaman da üstüne basarak söylediğimiz gibi, biz Nazilli’mizi hep birlikte yöneteceğiz diye yola çıktık böyle de devam edeceğiz. Bu vesileyle Şanlı Bayrağımız ve vatanımız uğruna şehit düşmüş Aziz şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Duyarlı vatandaşlarımıza ve Nazillimiz için çalışan personellerime de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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