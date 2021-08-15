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Mavi Mandalya Balık Restaurant düzenlenen tören ile hizmete açıldı Didim Belediyesi sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi

İHA

Mavi Mandalya Balık Restaurant düzenlenen tören ile hizmete açıldı Didim Belediyesi sosyal tesislerine bir yenisini daha ekledi

Didim Belediyesi İşletmesi olan Mavi Mandalya Balık Restaurant düzenlenen tören ile vatandaşların hizmetine açıldı.

Didim Belediyesi hizmete sunduğu sosyal tesislere bir yenisini daha ekledi. Didim’in gözbebeği Akbük Mahallesi’nde sahil kenarında denize sıfır konumda yer alan Mavi Mandalya Balık Restaurant halkın hizmetine açıldı. Didim Belediyesi tarafından işletilecek olan ve Akbük Mahallesi 1001 Cadde üzerinde faaliyete giren Mavi Mandalya Balık Restaurant’ın açılışında konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim'e yeni bir tesis kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti.

Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle açılışı sınırlı tuttuklarını kaydeden Atabay, “Ülkemizin dört bir yanında yangınlar seller varken öyle şaşalı bir açılış yapmak istemedik. İçimizden ve yüreğimizden gelmedi. Ormanlarımız yanıyor, yüreklerimiz yanıyor. Sel basıyor her yeri. Su yataklarına evler ve gökdelenler yapıyoruz. Kastamonu’da hepimizin ciğerini parçalayan o olayı, doğanın yaptığına dair kolay bir savunmaya kaçıyoruz. O dere yatağına 15 yada 30 metrelik bir kanal bırakılmış. Halbuki onun genişliği 400 metreymiş. Geri kalan kısmı rant uğruna imara açılmış. Eğer o su kendi yatağından doğal olarak akabilseydi, işte o canların hiçbirisi gitmeyecekti. Bakın biz inşaatın fazla olan kesimi ile ranta dönüşen kesimi ile 7 yıldır mücadele ediyoruz. Bu mücadelemize de devam edeceğiz. Türkiye’nin bir çok yerinde işçisini seven, çalışmayı seven, vatandaşını halkını seven onun sağlığını ve geleceğini düşünen belediye yönetimleri yani, Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyesi olan tüm il ve ilçelerde bu mücadele veriliyor. Bunları veren ilçelerden bir tanesi de biziz. Hepiniz yakından biliyorsunuz. Bu mücadelemizde bizi yıldıramayacaklardır. Çünkü biz memleketimizin geleceği halkımızın sağlığı ve refahı için görev alıyoruz. Yoksa belediyede görev yapmanın, Belediye Başkanı olmanın başka hiçbir özelliği yok, zorluğundan başka. İşinizi severek yapacaksınız, insanların can emniyetini sağlayacaksınız. Bütün mesele bu” diye konuştu.

Kısa süre içerisinde açılan balık restaurantının aranan lezzetler arasına gireceğine inandıklarını ifade eden Başkan Atabay, “Akbükümüze güzel bir işletme kazandırıyoruz. Kıyı kasabasıyız ama bir eksiğimiz var, denizimiz, havamız, doğamız çok güzel. Ama insanlar düşündüğü zaman Ege’ye gidelim hem tatilimizi yapalım hem bol bol balık yiyelim maalesef ilçemizde bu biraz az. Biz bunu mesleğim turizm olduğu için, görev olduğum yönetimlerde hep dile getirmiştim. Öncü olmamız gerekiyor. Biz bu restaurantlardan para kazanmak için restaurant açmıyoruz. Biz esnafımızı ve bu işe gönül vermiş olanları biraz olsun yüreklendirmek için yapıyoruz. Ülkemizin her köşesinde o yöreye uygun çok güzel lezzetler var. Ama geliyoruz Didim’e, maalesef Bozdoğan’dan, Nazilli’den daha çok pideci var. Urfa’dan daha çok kebapçı var. Ama şunu dedirtemiyoruz ki Didim’e gidin çok güzel balık restaurant var. Kısa bir süre içerisinde bunu dedirteceğiz. Bir kıyı kasabasının olması gerektiği kadar ilçemizi cazip bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

İşletmenin Akbük’e hayırlı olmasının dileyen Atabay, "Hemen yan tarafımıza seçimlerde verdiğimiz sözü tutmak için aşağı yukarı 30 dönümlük alana Ali Rıza Efendi Parkını yapıyoruz. Plajı ile spor tesisi ile kafeteryaları ile hepsini önümüzdeki yıl açacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile beraber yapıyoruz. Kazmayı çok yakında vuracağız, önünüzdeki sezon açacağız. Ardından aileyi birleştirip yüce Atatürk’ümüzün ismini vereceğimiz parkı da Didim’de yine Büyükşehir Belediyemizle beraber önümüzdeki sezonda açılışını yapacağız. Amfi Tiyatromuzun inşaatına başladık. Amfi Tiyatromuzun önümüzdeki Haziran’da hep beraber açacağız. Bir sanat kenti ve bir gurme kenti yaratacağız Didim’den bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ne sanat eksik kalacak, nede midelerimiz boş kalacak. Keyifle balıklarımızı da yiyeceğiz, kebaplarımızda yiyeceğiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Mavi Mandalya Balık Restaurant Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve vatandaşlar tarafından açılırken, açılış törenine belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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