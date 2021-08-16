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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi minik Aras’ın ismini parkta yaşatıyor

İHA

Kuşadası Belediyesi minik Aras’ın ismini parkta yaşatıyor

Kuşadası Belediyesi, 3 yıl önce 4 yaşındayken NCL (beyincik erimesi) hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Aras Büyüktanır’ın ismini taşıyan parkın açılışını yaptı. Küçük yaşta yaşamını yitiren Aras’ın babası Özgür Büyüktanır “Dokunduğumuz her çocukta Aras’ı görüyoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor” dedi.

Kuşadası Belediyesi, henüz 4 yaşındayken NCL hastalığı nedeniyle yaşama gözlerini yuman Aras Büyüktanır’ın ismini Ege Mahallesi 425’nci sokakta yapımını tamamladığı parka verdi. Parkın açılışı Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, Yusuf Atak, Remzi Çengel, belediye meclis üyeleri ile ünlü müzisyen ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent’in katılımıyla gerçekleşti. Törenin ardından çocuklara pamuk şeker, mesir macunu, mısır ve balon dağıtıldı. Maskotlar, palyaçolar, masal kahramanları, yüz boyama ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı açılışa katılan minikler keyifli vakit geçirdi.

"Binlerce Aras bize geldi"
Minik Aras’ın babası Özgür Büyüktanır’ın açılış töreninde yaptığı konuşma duygu dolu anlar yaşattı. Büyüktanır, “Aras’ın hastalık süreci ve sonrası bizleri çok yıprattı. Biz bir Aras kaybettik fakat, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent sayesinde binlerce Aras bize geldi. Dokunduğumuz her çocukta Aras’ı görüyoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor. Kuşadası Belediyesi’ne, değerli Başkanı Ömer Günel’e ve AHBAP Derneği yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Yeşillendirmeye devam edeceğiz"
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise “3 yıl önce kaybettiğimiz Aras’ın adını taşıyan bir park yaptık. Çok güzel bir park oldu. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizi yeşillendirmeye devam edeceğiz. Sevgili Haluk Levent’i bugün aramızda görmek bizleri çok mutlu etti. Yaptığı güzel işlerden dolayı kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

"O bizi bir melek olarak izliyor"
Ünlü müzisyen ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ise “Yıllar önce AHBAP Derneği olarak Aras isimli bir çocuğumuzla ilgilenmeye çalıştık. Özgür ve Ayşe Büyüktanır çiftinin biricik oğlu Aras. Ne yazık ki Aras’ı amansız bir hastalık nedeniyle kaybettik. Babası Özgür, bizim dostumuz oldu. AHBAP’larla çalışmaya başladı. Birkaç yıldır da Aydın AHBAP başkanlığını yapıyor. Büyüktanır ailesi hem oğulları hem de yardıma ihtiyacı olan onlarca insan için çok mücadele etti. Aras’ın adını bir parkta yaşatmak istiyorduk. Bugün Aras’ın adını yaşatmak için burada toplandık. O bizi gökyüzünden bir melek olarak izliyor. Parkın yapımına emek veren Kuşadası Belediyesi ve değerli Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim” dedi.

Engelsiz park olma özelliği taşıyor
Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Aras Büyüktanır Parkı’nın içerisinde çocuk oyun grupları, oturma alanları, yürüyüş yolları, spor aletleri ve yeşil alan bulunuyor. 3 bin 652 metrekare alan üzerine inşa edilen Aras Büyüktanır Parkı ayrıca engelli çocukların kullanımına uygun şekilde tasarlanmış oyun alanlarıyla engelsiz park olma özelliği taşıyor.

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