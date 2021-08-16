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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'in ulaşım ağı yenileniyor

İHA

Efeler'in ulaşım ağı yenileniyor

Efeler Belediyesi, kentin yollarını hızla yenileyerek ilçenin ulaşım ağını daha modern bir görünüme kavuşturuyor.

İhtiyaç duyulan bölgelerde bakımonarım ve yeni yol yapım çalışmaları gerçekleştiren Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda KöprülüVeysipaşa ile Mesudiye mahallelerini birbirine bağlayan Fevzi Çakmak Caddesi’nde çalışmalara başladı. Bir yandan aynı bölgedeki Çankaya Caddesi’nde asfalt serim çalışmaları sürdüren ekipler, diğer yandan Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki yolun eskimiş taşlarını iş makinesi ile sökmeye başladı. Taş sökme çalışmalarının ardından ekiplerin, bu caddede de asfalt serme işlemine başlayacakları belirtildi. Efeler Belediyesi’nin kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarıyla vatandaşlar daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak.

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