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Vali Yardımcısı Arat: “İçeride gerekli güvenlik önlemini aldık herhangi bir sorun yok”

İHA

Vali Yardımcısı Arat: “İçeride gerekli güvenlik önlemini aldık herhangi bir sorun yok”

Aydın Valiliği İş Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde kalanlar arasında çıkan kavga üzerine olayları yatıştırmak üzere polis ekipleri içeri girdi. Bölgeye gelen Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, “İçeride iki grup arasında kavga çıkmış. Biz gerekli önlemleri aldık. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Çeştepe Mahallesi yakınlarında bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde kalan mülteciler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavganın arbedeye dönüşmesi üzerine bölgeye polis ve çevik kuvvet ekipleri ile Toplumsa Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi.
Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici’nin de müdahale ettiği olaylarda içeri giren polislerin ortamı yatıştırmak ve kavgayı önlemek için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, bölgeye polis ekiplerine takviye olarak asker de geldi.
Olaylar üzerine bölgeye gelen Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, içerde kalan 2 grup arasında çıkan kavgayı önlemek üzere polisin müdahale ettiğini belirtti. Arat, “İçeride 2 grup arasında kavga çıkmış. Devlet olarak içeride gerekli önlemleri aldık. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.
Vali Yardımcısı Arat, içeriye çok sayıda ambulans girdiğiyle ilgili soru üzerine, “Geçenlerde orman yangını oldu. Burada da çok sayıda ambulans görev aldı. Şimdi içeriye de çok sayıda ambulans girdi ama çıkan ambulans yok. Yani biz tedbir aldık. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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