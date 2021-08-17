Aydın Göç İdaresinde iki grup arasında tartışma çıktı



Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA) - AYDIN Geri Gönderme Merkezi´nde göçmen iki grup arasında tartışma yaşandı. Merkeze sevk edilen polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden sona erdi. Konu hakkında bilgi almak üzere merkeze gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulisi Arat, iki grup arasında yaşanan tartışmanın büyümeden sonlandırıldığını açıkladı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Aydın Muğla Karayolu üzendeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Göndermen Merkezi´nde meydana geldi. İddiaya göre merkezde bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine merkeze, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay büyümeden sonlandırıldı. Konu ile ilgili bilgi almak üzere merkeze gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulisi Arat, yaptığı açıklamada iki grup arasındaki gerginliğin büyümeden engellendiğini bildirdi. Arat, yaşanan tartışmada yaralı olmadığını ancak tedbir amaçlı sağlık ekibinin de merkeze geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Merkezde bulunan göçmen iki grup arasında gerginlik. Kalabalık olunca aralarında bazen ufak tefek tartışmalar oluyor. Devlet olarak içeride gerekli önlemleri aldık. Kavgaya, kimsenin burnunun kanamasına izin vermeyiz. Onun için de gözetimimiz altında, denetimimiz altında bir yerde herhangi bir olumsuz bir durumun yaşanmaması için tedbir aldık.Yaralanan yok." DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM

2021-08-17 01:56:29



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