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Son yılların en sıkıntılı incir sezonu Aydın dağlarında incir ağaçları kuraklığa direnmeye çalışıyor

İHA

Son yılların en sıkıntılı incir sezonu Aydın dağlarında incir ağaçları kuraklığa direnmeye çalışıyor

Efeler Diyarı Aydın’da ilin sembol ürünü olan incir hasadı başladı. Ancak aşırı sıcak ve kurak nedeniyle kuraklığa direnmeye çalışan incir ağaçlarının bir yandan meyve vermeye çalışırken diğer yandan kendi varlığını koruyamayarak kurumaya başladığı belirtildi. Özellikle Güney bahçelerde sıkıntının büyük olduğunu belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, bu yıl kuraklık neeniyle incir üretiminde sıkıntının büyük olduğunu belirtti.
Dünyanın en önemli incir üretim bölgesi olan Aydın’da hasat sezonu başladı. Haziran ayında ileklenen ve Ağustos ayı itibari ile hasadına başlanan incirde bu yıl kuraklığın etkileri kendini çok erken gösterdi. Aydın’da yaklaşık 30 bin ailenin geçimini sağladığı incirde üreticinin fiyat beklentisi ise yüksek. Aydın genelinde bu yıl metrekareye 650 kilograma yakın yağmur düşerken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ürün kalitesine olumsu olarak yansıdı. İncirlerin olgunlaşma döneminde esen poyraz ise kalite kaybını daha da tetikledi.
Bu yıl iyi bir rekolte ve kaliteli üründen ziyade bölgedeki incir ağaçlarının sonbahar yağışlarına kurumadan ulaşmasını beklediklerini kaydeden Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, “İncir rekolte tahmin heyeti ile bütün incir üretim bölgelerini gezdik. Dünyanın en kaliteli incir üretim üssü olan Aydın’da geçtiğimiz yıla göre üreticiyi sıkıntılı bir sezonun bekliyor. Ovada ve güney kısımlarında ağaçlarda yaprak dökümü denilen gazallama başlamış, maalesef kuraklıklar dolayısıyla çok iyi bir incir sezonu bizi bekliyor diyemiyorum. Rakımı yüksek ve kuzey bölgelerde pek fazla sorun gözükmüyor. Buharkent ve Nazilli’de durum fena değil. Fakat ova kesiminde ve güney bölgelerde sorun ciddi. Hiç hasat yapılmadan yaprak dökümüne geçmiş bölgeler var. İncir ağacı kurumalarının olması kaçınılmaz gözüküyor. İnşallah üreticimiz emeğinin karşılığını alır” diyerek kuraklığın incir ağaçları üzerindeki etkisinin oldukça büyük olduğunu kaydetti.
İlgili kurumlar henüz rekolte açıklaması yapmamasına rağmen bu yıl rekoltede ciddi bir düşüş olduğunu kaydeden Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, “Daha rekolte tahmin rakamları açıklanmazken, incir üreticileri ise fiyatların geçen yıla göre artmasını bekliyor. Çünkü bir çok bahçe maalesef henüz hasat başlamadan kuraklık nedeniyle bozuldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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