İtalya’dan Murat Saraç’ Şövalye ünvanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtalya’dan Murat Saraç’ Şövalye ünvanı

İHA

İtalya’dan Murat Saraç’ Şövalye ünvanı

İtalya Cumhuriyeti tarafından her yıl sınırlı sayıda kişiye verilen İtalyan Yıldızı nişanı ve şövalyelik unvanına İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelişimine katkılarından dolayı Kuşadası’nın tanınmış isimlerinden turizmci Murat Saraç layık görüldü.
İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio ve eşi Michele Moubarak’ın ev sahipliğinde Kuşadası'nda bir otelde gerçekleştirilen törene İzmir Romanya Konsolosu Mara Ştefan, Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, Fas Fahri Konsolosu Fatih Çakmakoğlu, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, KESO Başkanı Ahmet Çalım, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Saraç ailesinin dostları ve yakınları katıldı.

İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio törende yaptığı konuşmada Saraç’ın başta turizm, ticaret, kültürel ilişkiler olmak üzere Türk İtalyan dostluğunun gelişimine yaptığı katkıları vurgulayarak, süreç içerisinde Kuşadası, Aydın ve Denizli bölgesinde yapmış olduğu çalışmalar ile Kuşadası ile İtalya’nın Taormina kentinin kardeş olması için gösterdiği gayrete dikkat çekti. Murat Saraç gibi gönüllülerin çabalarıyla, İtalya’nın 2020 yılında Türkiye’deki en büyük yatırımcı ülke ve 5. büyük ticaret ortağı olduğunu söyleyen Konsolos Giorgio, Dünyanın Murat Saraç gibi kararlılığı, karakteri, nezaketiyle dikkat çeken daha çok insana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matarella tarafından imzalı madalya ve şövalyelik beratını takdim etti.
Manevi değeri yüksek bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Saraç ise Kuşadası’ndan yetişmiş, iyilikten, doğruluktan ayrılmadan çalışan halktan bir insanın ödüllendirilmesinin anlamına dikkat çekerek, ödülün ailesine ve evlatlarına bırakacağı en büyük miras olduğunu belirtti. Bu ödülün bir sonuç değil başlangıç olduğunu söyleyen Saraç, küresel salgın sonrası başta turizm, ticaret ve kültür olmak üzere pek çok ortak projeyi yaşama geçirme sözü verdi.

Murat Saraç kimdir?
1968 doğumlu olan Murat Saraç, Kuşadası’nın tanınmış isimlerinden Rıza Saraç’ın oğludur. Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde yapmış olup 9 Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Turizm ve kültürel etkinlikler üzerine uzun yıllar faaliyet gösteren Saraç bir dönem Kuşadası belediyesi meclis üyeliği yaptı ve çeşitli komisyonlarda görev aldı. Fotoğraf sanatı ile de ilgilenen Saraç 6 yıldan bu yana İtalya Cumhuriyeti’nin Aydın ve Kuşadası temsilciliğini sürdürüyor. Saraç evli ve üç çocuk babası.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dev projede ilk kepçeyi Başkan Güler vurdu
YEREL HABERLER Dev projede ilk kepçeyi Başkan Güler vurdu
Kuşadası’nda Dronemanya için geri sayım başladı Drone yarışları ile heyecan dolu anlar yaşanacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Dronemanya için geri sayım başladı Drone ...
İncirliova'da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İncirliova'da yol yapım çalışmaları aralıksız devam ...
Son yılların en sıkıntılı incir sezonu Aydın dağlarında incir ağaçları kuraklığa direnmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Son yılların en sıkıntılı incir sezonu Aydın ...
Germencik Belediyesi sosyal tesis için ilk kazmayı vurdu
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi sosyal tesis için ilk kazmayı ...
Nazilli Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi kırsal mahallelerde çalışmalarını ...
EFESEM'de yeni dönemin ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER EFESEM'de yeni dönemin ilk ders zili çaldı
Aydın Göç İdaresinde iki grup arasında tartışma çıktı
YEREL HABERLER Aydın Göç İdaresinde iki grup arasında tartışma çıktı
Vali Yardımcısı Arat: “İçeride gerekli güvenlik önlemini aldık herhangi bir sorun yok”
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Arat: “İçeride gerekli güvenlik ...
Aydın Göç İdaresi’nde mülteciler arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti
YEREL HABERLER Aydın Göç İdaresi’nde mülteciler arasında çıkan ...
1 haftada 272 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER 1 haftada 272 gram uyuşturucu ele geçirildi Aydın’da ...
Koçarlı Kent Müzesi’ne ilk bağış geldi
YEREL HABERLER Koçarlı Kent Müzesi’ne ilk bağış geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kursları başladı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme kursları ...
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 1 kişi gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 1 kişi gözaltına alındı. ...
Kuşadası Belediyesi, kurum içi eğitim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi, kurum içi eğitim çalışmalarını ...
Öfkeli damat kayınbiraderini vurdu Damadın kayınbiraderini vurduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Öfkeli damat kayınbiraderini vurdu Damadın ...
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü Otomobil sürücüsü alevlerden kendini dışarı atarak kurtardı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna ...
AK Parti’li Savaş’tan, TOKİ müjdesi
YEREL HABERLER AK Parti’li Savaş’tan, TOKİ müjdesi
Aydın'ın Sultanları yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Aydın'ın Sultanları yeni sezon hazırlıklarına başladı
Efeler'in ulaşım ağı yenileniyor
YEREL HABERLER Efeler'in ulaşım ağı yenileniyor
Aydın'da yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Aydın'da yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın ...
Aydın’da KGYS'ye yakalanan 100 kişi uyarıldı Kurallara uymayanlar KGYS'den kaçamadı
YEREL HABERLER Aydın’da KGYS'ye yakalanan 100 kişi ...
Nazilli Belediyesi yeşil Mahalle’de yeni yolların yapımına başladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi yeşil Mahalle’de yeni yolların ...
Sürücü kursuna ait otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Sürücü kursuna ait otomobil ile yolcu minibüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.