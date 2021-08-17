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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev projede ilk kepçeyi Başkan Güler vurdu

İHA

Dev projede ilk kepçeyi Başkan Güler vurdu

Aydın’ın Köşk ilçesindeki dev proje için Belediye Başkanı Nuri Güler ilk kepçeyi vurdu.
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in girişimleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yaptığı başvuru sonucunda Köşk’te daha güvenli yaşamın sağlanması, çevredeki çirkin görüntüye son verilmesi ve modern kentleşme yolunda kentsel görünümün de en önemli çalışması olan ilçedeki tüm elektrik telleri yer altına alınıyor. 25 milyon TL maliyetli projede ilk kepçeyi Serdaroğlu Mahallesi Cennet Sokak’ta vuran Başkan Güler; “Nihayet bugün Köşkümüzün modern kentleşme alanındaki önemli çalışmalarından olan 'Yeraltı Enerji Nakil Hattı' çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. Elektrik tellerinin yer altına alınma çalışması her ne kadar kentsel görünüm ve estetik öncelikli bir çalışma olsa da rüzgarlı ve yağışlı havalarda meydana gelen kopma riskine karşı halkımızın can ve mal güvenliğini koruma adına da kesin çözüm diyebiliriz. Hemşerilerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önce gelmektedir. Bu alanda belediye olarak ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
“Aydın’ın göz bebeği olmaya devam edeceğiz”
Altyapıya zarar vermeden koordineli bir şekilde çalışmaların yapılacağının altını çizen Başkan Güler; “Belediye ekiplerimizle birlikte koordineli olarak ilçemizde bulunan altyapıya zarar vermemek için var gücümüzle çalışarak hem doğal gaz hattı hem de elektrik tellerinin yer altına alınması çalışmasını birlikte gerçekleştireceğiz. Köşkümüzün bir hayalini daha gerçekleştirmenin gururunu hep birlikte yaşayacağız. Projelerimizde yer alan doğalgaz ve elektrik tellerinin yer altına alım çalışmasını 'Yeraltı Enerji Nakil Hattı' çalışması adı altında birleştirerek ilçemizi doğalgazın konfor ve ekonomisiyle buluşturmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşayacağız. Hızlı ve güvenilir bir ekip çalışması sonucunda hemşehrilerimizin heyecanla ilçede bekledikleri doğalgazı Köşk’te hayata geçirecek ve akabinde ilçe olarak, kentsel görünümü harika bir estetiğe sahip Aydınımızın göz bebeği Köşk olmaya devam edeceğiz. Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez olmak üzere, bu projede emeği geçen milletvekillerimize şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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