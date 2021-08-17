Aydınlı hayırsever Kuşadası'na 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yaptıracak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hayırsever Sebahat Ergin tarafından yaptırılacak olan 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yapım protokolü için, Ergin ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü arasında imza töreni düzenlendi.



Güzelçamlı Mahallesi'nde hayırsever Sebahat Ergin tarafından yaptırılacak olan 'Kuşadası Güzelçamlı SebahatMustafa Ergin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' için imza töreni gerçekleştirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sebahat Ergin'i evinde ziyaret etti. Ziyarette yapılacak olan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokole imzalar atıldı. Vali Aksoy, desteklerinden dolayı Ergin'e teşekkür etti.

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