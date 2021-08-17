Servis otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde servis otobüsü ile tırın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.



Kaza, AydınDenizli Karayolu üzeri Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 P 0038 plakalı servis otobüsü ile aynı yönde ilerleyen 34 KP 0563 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otobüste bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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