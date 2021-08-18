Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Rektör Aldemir'in katılımıyla başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 20212022 EğitimÖğretim Yılı Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in katılımıyla Binali Yıldırım Kapalı Spor Salonu’nda başladı.

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin ‘Şampiyonlar Okulu’ olarak anılan marka bir fakülte olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslararası alanda birçok başarısıyla bizleri gururlandırıyor yoğun ilgi ile gerçekleşen sınavlarda seçilen öğrencilerimizin de bu başarılara yenilerini ekleyeceklerine inancım tamdır" dedi. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduğunu vurgulayan Aldemir, aday öğrencilere sınavlarda başarılar diledi.

Sınavlar neticesinde Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine öğrenci alımı yapılacağını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, “Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleşen sınavlar için 438’i kadın, bin 512’u erkek, 18’i engelli, 32’si milli sporcu olmak üzere toplam bin 950 öğrenci kayıt yaptırdı. Sınavlarımızı pandemi kuralları çerçevesinde titizlik ve şeffaflık ile gerçekleştiriyoruz. Bizlere desteğinden dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür ediyor, tüm aday öğrencilere başarılar diliyorum” diye konuştu.

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