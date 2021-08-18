Didim’de suç çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde tehdit, hakaret, korkutma ve silah gösterme gibi eylemlerle yağma yapan çete elemanları operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’de birden fazla kişi ile tehdit, hakaret, korkutma ve silah gösterme gibi eylemlerle nitelikli yağma yaparak kendilerine menfaat sağlayan çeteye Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde R.A., H.S., Ş.G., E.Ç. adlı zanlılar gözaltına alınırken şüpheliler arasında yer alan G.Ç’nin ise başka bir suçtan Söke Cezaevinde olduğu tespit edildi. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarında ise bir adet hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında Didim Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılar Didim Adliyesi'ne sevk edildi. Söke cezaevinde olan G.Ç.’nin SEGBİS yoluyla ifadesi alınırken diğer 4 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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