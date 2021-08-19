88,5 yıl hapisle aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Eşber OKAYER/ (KUŞADASI),(Aydın),(DHA)- AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde, dolandırıcılık suçundan toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus Güllü, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Alacamescit Mahallesi´nde devriye görevi yapan Kuşadası emniyetine bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde hareketlerinden şüphelendikleri Yunus Güllü´yü kimlik kontrolü yapmak için durdurmak istedi. Polisin `dur ihtarına´ uymayan Güllü, yaya olarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan incelemede Yunus Güllü hakkında `tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı´ suçundan 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 62 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-08-19 08:24:49
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