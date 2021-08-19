ADÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Özel Yetenek Sınavları başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü’nün 20212022 Eğitim Öğretim Yılı öğrencilerini belirlemek için düzenlediği özel yetenek sınavlarının 1. aşaması başladı.



Yoğun bir aday başvurusunun olduğunu ve 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar sonucunda belirlenen 30 öğrencinin kayıt hakkı kazanacağını belirten Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, Geleneksel Türk Müziği Bölümü'nün 20202021 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitimöğretime başladığını söyledi. Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, “Bölümümüz; ulusal kültürümüzün yapı taşlarından olan Geleneksel Türk Müziğimizin nazari ve performans birikimine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi temsil edebilecek seviyede sanatçı, eğitimci ve araştırmacı adayları yetiştirebilme hedefinde. 20212022 Eğitim Öğretim Yılı öğrencilerimizi belirlemek için 1726 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 aşamalı olarak gerçekleştireceğimiz sınavlarımızda adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.

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