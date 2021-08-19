Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor

İHA

Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapı ağını yenilemek ve güçlendirmek için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. ASKİ ekipleri, kentin dört bir yanında gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalarıyla yeni hatlar oluşturup kalıcı ve güçlü bir altyapı inşa ediyor.

Aydın’ın tüm ilçelerinde altyapı yenileme ve yapım işlerini sürdüren Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kalıcı yatırımlarla modern bir altyapı ağı oluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda içme suyu, içme suyu kaynak çalışması, yağmur suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon hattı yapım işleri planlı bir şekilde hayata geçiriliyor.

İçme suyu bağ, bahçe ve tarla sulamasında kullanılmamalı
Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri kendini hissettirirken, ASKİ de vatandaşların özellikle içme suyu konusunda daha duyarlı olması çağrısında bulundu. ASKİ özellikle içme suyunun bağ, bahçe ve tarla sulamasında kullanılmaması için uyarılarda bulunuyor.

İçme suyu hatları yenileniyor, yeni kaynaklar oluşturuluyor
Vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için hızlı ve çözüm odaklı çalışan ASKİ ekipleri, farklı noktalarda eş zamanlı olarak içme suyu hattı ve kaynak drenaj çalışması gerçekleştiriyor. ASKİ ekipleri; Köşk’ün Kıran mahallesinde de içme suyu kaynak drenaj çalışmasını sürdürürken; Didim’in Hisar, Köşk’ün Akçaköy ve Çine’nin Kahraman mahallelerinde de içme suyu hattı yapım çalışmalarına devam ediyor.

"Başkanımız sağ olsun, 45 yıllık hatlarımız yenileniyor"
Kahraman Mahallesi’nde yeni başlayan çalışma ile ilgili konuşan Muhtar Taner İçöz, “Başkanımız sağ olsun, 45 yıllık hatlarımız yenileniyor. Mahallemizde su problemi kalmamış olacak. Belediyenin tüm birimlerden memnunuz. Özlem Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni hatlar, güçlü altyapı
Büyük yatırımlarla kentin yağmur suyu altyapı ağını da genişleten ASKİ; Efeler’in Kuloğulları ve Gödrenli mahallelerinde yağmur suyu hattı yapım ve yenileme işlemlerine hızla devam ediyor.

Mursallı’da dev yatırım hızla ilerliyor
ASKİ yakın zamanda önce Germencik’in Mursallı Mahallesi’nde yaklaşık maliyeti 15 milyon liraya bulan altyapı yatırımının temelleri attı. Proje ile birlikte binlerce metrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa edilirken, yenileşmiş bağlantılar ile evlere su ulaştırılacak.

Mahallelerinde çalışma yapılan vatandaşlar, ASKİ’nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası Belediyesi Davutlar Hizmet Binası'nda Yapı Kontrol Müdürlüğü hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Davutlar Hizmet Binası'nda Yapı ...
Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, Aydın Ticaret Borsası yönetimi ile görüştü
YEREL HABERLER Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, Aydın Ticaret ...
Tedbirler etkisini gösterdi, Aydın’da vaka sayıları düşüşe geçti Haftalık vaka sayıları yüzde 43 azaldı
YEREL HABERLER Tedbirler etkisini gösterdi, Aydın’da vaka sayıları ...
Eşinin vefatından 4 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşinin vefatından 4 gün sonra hayatını kaybetti
Tarihi camii gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER Tarihi camii gün yüzüne çıkarılıyor
Ölüme meydan okurcasına yolculuk Şehirler arası yolda kamyonet kasasında askıda yolculuk
YEREL HABERLER Ölüme meydan okurcasına yolculuk Şehirler arası yolda ...
Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Asker eğlencesini meydan savaşına dönüştüren 4 kişi ...
ADÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Özel Yetenek Sınavları başladı
YEREL HABERLER ADÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği ...
KUTO mali gücüyle pandemide de üyelerine nefes oldu
YEREL HABERLER KUTO mali gücüyle pandemide de üyelerine nefes oldu
Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
88,5 yıl hapisle aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 88,5 yıl hapisle aranan dolandırıcılık şüphelisi ...
Didim´de suç örgütüne operasyon 4 tutuklama
YEREL HABERLER Didim´de suç örgütüne operasyon 4 tutuklama
Didim’de suç çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de suç çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı
88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kuşadası'nda yakalandı
YEREL HABERLER 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ...
Yolun karşısına geçmeye çalışan doktora otomobil çarptı Kazada ağır yaralanan doktora motorize sağlık ekibi anında müdahale etti
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan doktora otomobil ...
Aydın'da otomobil yangını panikletti
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil yangını panikletti
Aydın İnciri'nin sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Aydın İnciri'nin sorunları masaya yatırıldı
Efeler Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor
Kırıkkale'deki kazanın acısı Kuşadası'na düştü
YEREL HABERLER Kırıkkale'deki kazanın acısı Kuşadası'na düştü
Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım malzemesi topladı
YEREL HABERLER Liseli Atakan, Muğla için bir kamyonet yardım ...
Kızına cinsel istismardan tutuklandı
YEREL HABERLER Kızına cinsel istismardan tutuklandı
Aydın BŞB filede parkeye indi
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede parkeye indi
Davutlar’da Değişim Başladı
YEREL HABERLER Davutlar’da Değişim Başladı
Kuşadasıspor geleceğe yatırım yapıyor
YEREL HABERLER Kuşadasıspor geleceğe yatırım yapıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.