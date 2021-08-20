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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu parklarda çocuklara engel yok

İHA

Bu parklarda çocuklara engel yok

Yaşama geçirdiği temalı parklar ile dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, engelli çocukların aileleri ve arkadaşları ile birlikte keyifli vakti geçirebilmesi için yeni yaptığı parklara 'engelsiz oyun grupları' yerleştirmeye başladı. Tekerlekli sandalye ile kullanıma uygun olarak tasarlanan oyun grupları ile engelli çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da açık havada sosyalleşme olanağı buluyor.

Kente yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, tüm kesimlerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik park projeleri geliştirmeye devam ediyor. Müzik, futbol, spor, kitap gibi temalar çerçevesinde yaşama geçirdiği parklar ve özgün peyzaj tasarımına sahip yeşil alanlar ile vatandaşların takdirini kazanan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklara engelli çocuklar için 'engelsiz oyun alanı' yapıyor. Atatürk Bulvarı’nda yer alan Şehit Ahmet Şengülen Parkı’nda bulunan engelsiz oyun alanını yenileyerek gerekli düzenlemeleri yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ege Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Aras Büyüktanır Parkı’nı da engelli çocukların rahat hareket edebileceği şekilde düzenledi. 4 yaşındayken NCL hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren ve ölümü ile tüm Kuşadası’nı üzüntüye boğan Aras Büyüktanır’ın isminin verildiği parka engelsiz oyun grubu da yerleştirildi. Merdiven yerine rampaların kullanıldığı ve tekerlekli sandalye ölçüleri doğrultusunda tasarlanan oyun gruplarının sayısının arttırılması ve yüzölçümü olarak uygun olan tüm parklara engelsiz oyun alanı yapılması hedefleniyor.

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