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Başkan Öndeş'ten kuraklıkla ilgili farkındalık projesi Germencik'te 'Kuraklık Eylem Planı' çerçevesinde halk bilgilendiriliyor

İHA

Başkan Öndeş'ten kuraklıkla ilgili farkındalık projesi Germencik'te 'Kuraklık Eylem Planı' çerçevesinde halk bilgilendiriliyor

Yağışların yetersizliği ve bağlantılı olarak yer altı sularının azalması ile birlikte bu yaz etkisini iyice hissettiren ve özellikle çiftçileri olumsuz etkileyen kuraklık ile ilgili Germencik Belediyesi kapsamlı bir çalışma başlattı.

Uzun bir süredir araştırma ve hazırlık çalışmasının ardından Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in uygulamaya koyduğu 'Kuraklık Eylem Planı' çerçevesinde yaşanan kuraklık ile ilgili halkı bilgilendirmek ve su tasarrufuna yöneltmek için ilçe afiş ve pankartlarla donatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Görseller aracılığıyla kuraklığa dikkat çekilirken, su tasarrufunun önemine, kuraklık ve su ile ilgili istatistiki verilere, günlük hayatta basit uygulamalarla ciddi oranda su sarfiyatının nasıl düşürüleceğine, tarımsal uygulamalarda su yönetimine varıncaya kadar birçok önemli konuda hazırlanan veriler vatandaşlarla paylaşıldı.

Tarımsal uygulamalarda su yönetiminin önemine dikkat çekildi
Kuraklığa yönelik başlatılan farkındalık çalışmasında en dikkat çeken konu ise tarımsal uygulamalarda su yönetimi oldu. Geçiminin önemli bir bölümünü tarımdan sağlayan Germencik’te üreticilerin kuraklıkta etkin ve verimli bir şekilde nasıl üretim yapacağı, kuraklığın etkilerini en az zararla atlatmanın yolları ve tarımsal uygulamalarda bilinçli su yönetimiyle su tasarrufunun sağlanmasıyla ilgili önemli konularda veriler paylaşıldı.

Evde basit tedbirlerle su tasarrufuna dair ipuçları anlatıldı
Evlerde basit tedbirlerle suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması, sudan ve su sarfiyatından kaynaklı giderlerin azaltılarak hane ekonomisine katkı sağlanması konusuyla ilgili de önemli bilgi ve önerilere yer verildi.

"Afetler arasında en tehlikelisi kuraklık"
Kuraklık Eylem Planı ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş afetler arasında en tehlikelisi kuraklık diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti. Germencik Belediye Başkanı Öndeş, "Allah memleketimizi, insanımızı afetlerden sakınsın. Şu kısa zaman zarfında yangın, sel, deprem, heyelan gibi afetler sebebiyle çok canımız yandı, çok üzüntü yaşadık. Ancak etkisini her geçen gün daha derinden hissettiğimiz, iç içe yaşadığımız kuraklık gibi çok daha tehlikeli bir afetle daha karşı karşıyayız. Kuraklık afetler arasında bana göre en tehlikelisi ve maalesef iklim değişiklikleri sebebiyle yağışların azalması, bağlantılı olarak yer altı ve yer üstü sularında açıkça gözlemlenen azalmalar, yalnızca ülkemizi değil tüm dünyayı tehdit eder bir hale geldi. Maalesef yağışlar istenilen seviye, zaman ve koşullarda yağana kadar doğru su yönetimiyle idare etmek zorundayız. Çeşmelerimizden, artezyen kuyularımızdan akan sular sonsuz değil ve her geçen periyot biraz daha azalıyor. O sebeple basit tedbirlerle su tasarrufu yapalım, bilinçli yöntemlerle suyu doğru bir şekilde kullanalım. Bizler Germencik Belediyesi olarak aylar önce çiftçi ve üreticilerimize destek olmak için iş makinalarımız, ekip ve ekipmanlarımızla artezyen ve sondaj kuyuları için gerekli desteği sağladık. Son olarak böyle bir çalışma yaparak tüm ilçemizde farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Son 20 yılın en kurak yazındayız. Bizler Germencik Belediyesi olarak bu gibi sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

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