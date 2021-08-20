Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden İl Kültür Müdürü'ne cevap "İlimizdeki ören yerlerine sadece son iki yıl içerisinde 1 milyon 853 bin TL ödenek ayrılıp harcanmıştır"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi, İl Kültür ve Turizm Müdürü'nü ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla basın açıklaması yaptı. yapılan açıklamada "Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün bugün bir yerel basın organına yapmış olduğu eksik açıklamanın düzeltilmesi gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki; Aydın Büyükşehir Belediyesi ilimizde bulunan ören yerleri için yalnızca son iki yılda bütçesinden 1 milyon 853 bin TL ödenek ayırmış ve harcamıştır" denildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde devam eden tüm kazıları yakından takip ettiği belirtilen açıklamada "İlimizde bulunan ören yerleri için son 2 yılda ödenek ayrılıp harcaması yapılan 1 milyon 853 bin TL'nin dışında ören yerlerimizin ihtiyaç duyduğu iş makinesi, çeşitli bakımonarım ihtiyaçları da düzenli olarak karşılanmaktadır. Örneğin Nysa antik kenti içerisinden geçen yol idaremizce deplase edilmiş bu proje için 10 milyon 213 bin TL harcanmıştır. Yine Alinda antik kentine de belediyemizce kazı evi tahsis edilmiş, Mastaura antik kentinin kazı evinin de altyapısı idaremizce yapılmıştır. Magnesia antik kentinde gerekli olan hafriyat çalışmalarına da belediyemiz iş makineleriyle destek olunmuş, 150 kamyon malzeme nakli gerçekleştirilmiştir. Ören yerlerimize Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce verilen desteklerin yalnızca bir bölümünü içeren bu bilgiler ışığında idaremizin illimizde devam eden tüm arkeolojik faaliyetleri yakından takip ettiğini, tüm kazılara dokunduğunu ve bu konuda bizleri ihmalkarlıkla itham eden tüm iddiaları da şiddetle reddettiğimizi kıymetli Aydın kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki; bugüne kadar Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, bu vesileyle Büyükşehir Belediyemizle herhangi bir temas da kurmamıştır" ifadelerine yer verildi.

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