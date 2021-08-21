Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu gaziler ile görüştü

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kuşadası Şubesi Temsilcisi Mehmet Yiğit ve Şube Yöneticileri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.



Vatan için ölümü göze alan gazilere minnet duyduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, Yiğit'i ve şube yöneticilerini misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Ziyarette Yiğit, yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti.

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