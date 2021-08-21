Polisten kaçmaya çalıştı, üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, polisi görünce kaçan, kovalamacayla yakalanan Ş.G.'nin (21) üzerinde 40 gram metamfetamin ile 10 bin lira ele geçti. Gözaltına alınan Ş.G. tutuklandı.
Hürriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Ş.G.´yi durdurmak istedi. Ancak Ş.G. kaçtı, polisler de peşine düştü. Ş.G. kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi. Ş.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2021-08-21 09:54:04
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