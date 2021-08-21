Kuşadası Belediyesi’nden öğrencilere vitamin desteği

Kuşadası Belediyesi tarafından tasarlanan Mobil İkram Aracı’nın son durağı Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Belediye görevlileri, okulda düzenlenen ‘Endemik Bitkilerimiz ve Tülüşah’ın Hikayesi’ konulu eğitim seminerine katılan öğrenci ve öğretmenlere taze sıkılmış meyve suyu ikram etti.



Kuşadası Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aydın’da yetişen endemik bitki türleriyle ilgili bir eğitim semineri düzenlendi. Beş gün süren seminere Aydın’daki okullardan toplam 50 öğrenci katıldı.



Endemik bitki türlerini çizdiler

Programda öğrencilere Kuşadası ve Dilek Yarımadası Milli Parkı’na özgü olan Tülüşah, Tüylü Çan Çiçeği ve Kum Zambakları hakkında akademisyenlerce bilgi verildi. Son günde öğrenciler, seminerin gerçekleştiği salona serilen kağıda sulu boya ile endemik bitki türlerinin resmini çizdi. Kuşadası Belediyesi Mobil İkram Aracı da eğitim programına katılan öğrenci, öğretmen ve akademisyenlere taze sıkılmış meyve suyu ikram etti.



"Faydalı bir seminer oldu"

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda projenin yöneticisi olan Prof. Dr. Mesut Kırmacı 5 gün süren eğitim seminerinin çok faydalı geçtiğini belirterek, “Kuşadası’nda öğrencilerimize botanik bilimi ve endemik bitki türleri hakkında bilgiler verdik. Gelecek hafta yine farklı bir öğrenci grubunu misafir edeceğiz. Kuşadası Belediyesi’ne misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

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