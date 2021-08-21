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Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar Kaymakam Arısoy: “Özellikle kendi ellerimle kardeşlerinize ulaştıracağım”

İHA

Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar Kaymakam Arısoy: “Özellikle kendi ellerimle kardeşlerinize ulaştıracağım”

Bolu'da yaşayan 11 yaşındaki Ela Kasırga, memleketi Aydın ve ülkenin dört bir yanında süren orman yangınlarında evleri yanan arkadaşları için yardım kampanyası düzenledi. Evleri ile birlikte oyuncakları da yanan arkadaşlarını mutlu etmek için çabalayan Ela ve arkadaşları topladıkları yardımları Aydın’ın Nazilli ilçe kaymakamına ulaştırdı.
Aydınlı Ela Kasırga ve Bolu’da birlikte yaşadıkları site içerisindeki arkadaşları Edanur Dönmez, Arife Sezin Şahin, Elif Beril Şahin, Belinay Doyran, Zeynep Çatladı ve Zeynep Doğan, orman yangınlarında evleri yanan arkadaşları için eşya ve oyuncak toplama kampanyası düzenledi. Oturdukları sitelerinin bahçelerinde açtıkları stantta yardım toplayan kendileri küçük yürekleri büyük çocukların bu hareketine yaşadıkları site sakinleri başta olmak üzere çevreden de büyük destek geldi. Ela ve arkadaşları, bir hafta süren kampanya sonunda topladıkları 881,50 TL ve bir koli dolusu oyuncak ile çocuk kitaplarını Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’a teslim edilmek üzere kampanyalarına destek olan İHA Nazilli Muhabiri Ali Soydemir’e ulaştırdı.

Çocuklardan Kaymakam amcalarına duygu dolu mektup
Aydınlı Ela Kasırga, özellikle Bozdoğan, Karacasu, Buharkent, Kuyucak ile birlikte diğer illerde çıkan orman yangınlarını televizyonda izlerken çok üzüldüğünü ifade ederek; “Yangında evleri ve oyuncakları yanan çocuklar için çok üzülüyorum. Bunun için bir kampanya başlattık. Buraya kullanmadığımız kitaplarımızı ve oyuncaklarımızı getirdik. Üzüntülerini bir nebze olsun azaltmak istiyoruz” dedi. Ela Kasırga, bir koliye koydukları nakit para ve oyuncakların yanısıra Kaymakam amcalarına yazmış oldukları mektupla arkadaşları ile birlikte duygularını dile getirdi, “Kaymakam Amca, Biz Bolu ilinde yaşayan arkadaşlar Ela Kasırga, Zeynep Doğan, Edanur Dönmez, Elif Beril Şahin, Zeynep Çatladı ve Belinay Doyran. Ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı çok üzüldük. Yangın bölgesindeki sizlere küçük de olsa yardımda bulunmak istedik. Bu küçücük desteğimizin ihtiyaç sahiplerine sizin elinizle ulaştırılması bizleri çok mutlu edecek Kaymakam Amca. Yaşanan olayın bizim de bulunduğumuz yerde yaşanmış olduğunu düşünerek sizlerin acısını hissettik. Biz çocuklar, ihtiyacı olan çocuklar için elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Yeter ki çocuklarımız ağlamasın” ifadelerine yer verdiler.
İHA muhabiri Gazeteci Ali Soydemir’e teşekkür eden Kaymakam Arısoy; “Bu organizasyona vesile olduğunuz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkürün büyüğünü de yaşları küçük gönülleri büyük olan evlatlarımıza göndermek istiyorum. Belki yaptıkları yardımlar bir karınca misali küçük olabilir ama kendi duruşlarını göstermeleri açısından ve geleceğimizi emanet edeceğimiz bu gençlerimiz bu çocuklarımızı güvencemizi perçinlemesi açısından ayrı bir kıymet teşkil etmektedir. Ben bu parayı öncelikle hemen parayı bankaya yatırıp dekontu da çocuklarımıza göndereceğim. Bu hediyeleri de bizzat kendi elimle emaneti teslim edeceğim. Kendi teşekkür ve şükranlarımızı içeren bizde bir mektup yazdık. Ela kızımız Nazillili olarak bu kampanyanın önderliğini üstlenmiş, ben de arkadaşlarına dağıtsın diye Öğretmen Osman Girgin tarafından yazılmış Nazilli kitabını da Ela’ya göndereceğim. Arkadaşlarına Nazilli’yi biraz daha fazla tanıtma fırsatı bulsun. Bu şekilde dayanışma ve kampanyalarla ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu cümle aleme göstermiş olalım.”
Böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Gazeteci Ali Soydemir, böyle güzel bir
organizasyona öncülük etmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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