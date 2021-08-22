Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı gençleri ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 il genelinde yaptığı yarışmalarda derece yapan Aydınlı gençler Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından ağırlanarak ödüllendirildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlerin Kaleminde Bir Yunus Emre' deneme yarışmasında 1317 yaş kategorisinde 1'inci olan Emine Müberra Baydar, 8. olan Özge Sevindi ve 'Bir Şiir Bir Nefes' şiir yarışmasında mansiyon ödülü kazanan Elif Mucan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aileleri ile birlikte ağırlanarak ödüllendirildi.



Fillikçioğlu gençleri tebrik etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu gençlerin kazandığı başarılardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bakanlığımızın yapmış olduğu yarışmalarda gençlerimiz güzel dereceler elde ettiler, hepsini tebrik ediyorum. Tüm gençlerimizi de bu tür yarışmalara katılmaya davet ediyorum. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Tüm gençlerimize ulaşmak için İl Müdürlüğümüz ve Gençlik Merkezlerimizde yoğun çabalar sarf ediyoruz’’ dedi.



Ziyaretin sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, 1'nci olan Emine Müberra Baydar’ı, altın, kitap, çanta ve satranç takımı, Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu öğrencileri Özge Sevindi ve Elif Mucan’ı ise çanta, kitap, satranç takımı ile ödüllendirdi.

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