Milas'taki minikler için 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanılan yangın felaketinin ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başlattığı kampanya ile çocukların yaralarını saracak.



Aydın Valiliği koordinesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, Muğla Milas’taki çocuklar için başlattığı 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyasına kurumlardan ve esnaflardan destek geldi. Kampanyaya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar ve Aydın'da toptan satış yapan bir firma yardımda bulundu. Toplanan oyuncaklar Muğla’nın Milas ilçesindeki yangından etkilenen çocuklara gönderilecek.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Kampanyamıza destekte ve yardımda bulunan Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a, Aydın Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve firmamıza teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Gençlerimiz bizim en kıymetli hazinemiz’’ İfadelerini kullandı.

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