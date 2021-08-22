MHP Aydın İl Başkanı Alıcık Gözpınar şehitleri ve merhum Cumhurbaşkanı Elçibey'i andı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın’ın Efeler ilçesi Gözpınar Mahallesi’nde 99 yıl önce Yunanlılar tarafından katledilen Gözpınar şehitleri ile Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’i unutmadı.



Yayımladığı anma mesajı ile Gözpınar şehitleri ile merhum Cumhurbaşkanı Elçibey’e rahmet dileyen Başkan Alıcık, “Gözpınar şehitleri kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. 22 Ağustos 1922'de Yunan askerleri tarafından elleri yalı urgan ile bağlı iken kurşuna dizilerek şehit edilen 44 Gözpınarlı şehit hemşehrilerimizi rahmetle, hürmetle anıyorum. Geçmiş, bugün ve yarını birlikte gören ve okuyan bir gençlik için geçmişin en önemli izleri şehitliklerimizdedir" dedi.



“Şehitlerimiz manevi pusulamızdır”

Aydın halkına çağrıda bulunan Başkan Alıcık, “Yürekli efe hemşehrilerimi ve eğitim kurumlarımızı; çocuklarımızı Aydın ilimizdeki şehitlikleri gezdirmelerini önemle rica ediyorum. Tarih şuuru ve şuurlu bir tarih eğitimi en güçlü enerjimizdir. Şehitlerimiz manevi pusulamızdır. Bu vesile ile Gözpınar şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, rahmetle, hürmetle, gururla anıyorum. Türkiye ile Azerbaycan'ın birleşmesi için çalışan, Azerbaycan Türk devletinin bağımsızlığının güçlü lideri, Atatürk'ümüzün askeri Ebulfez Elçibey'i vefatının 21'nci senesinde şükran, minnet ve saygı ile anıyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.