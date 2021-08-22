OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor

OKT Trailer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF21'de Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri ve Aselsan adına üretilen üzerinde radar sistemi bulunan askeri römork aracı ile boy gösterdi.

2007 yılından bu yana Türk savunma sanayisine gerçekleştirdiği projelerle ilerleyişine devam eden OKT Trailer, yerli ve milli kabiliyetiyle çalışmalarını bir üst seviyeye çıkararak ArGe tecrübesini savunma sanayine taşıyor. Askeri güvenlik güçlerine verdikleri hizmetleri artarak devam eden OKT, savunma sanayisinin kullanıma sunduğu 2 aracını ilk kez IDEF 21’de sergiledi.



Muharebe sahası akaryakıt tankeri, Silahlı Kuvvetlerin gücüne güç katacak

OKT TrailerAnadolu Savunma iş birliği ile geliştirilen proje kapsamında fuarda sergilenen Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri; uçak, helikopter, tank ve benzeri hem kara hem de hava savunma araçlarına operasyon sırasında operasyonun aksamaması için karadan akaryakıt ikmali yapılabilmesi amacıyla özel olarak üretilmiştir. Aynı anda birçok araca akaryakıt takviyesi yapabilen ve Silahlı Kuvvetlerin operasyonel verimliliğini sahada en üst seviyeye çıkararak güçlerine güç katmaları için tasarlanan akaryakıt tankeri; zorlu arazi koşullarına dayanıklı, yakıt ikmalinde hızlı, arttırılmış operasyonel verimliliği, alüminyum malzeme ile hafifliği, güçlendirilmiş konstrüksiyon yapısı, 20 bin litre taşıma kapasitesi gibi birçok özelliği ile Seyit ürün ailesinde hizmet verecek.



Askeri römork, çok yönlü kullanımı ile Türk Donanmasının hizmetine hazır

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